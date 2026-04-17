۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

پیکر دوشهید والامقام «مرادی» و «فریاد» بر دستان مردم بهارستان تشییع شد

بهارستان- تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع وطن «محمد مرادی» و «حسین فریاد» با حضور خیل عظیم مردم ولایتمدار بهارستان از مصلی نسیم شهر تا امامزاده حسن(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع وطن، «محمد مرادی» و «حسین فریاد»، با حضور حماسی و گسترده مردم شهیدپرور بهارستان از مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر تا امامزاده حسن (ع) برگزار شد.

در این مراسم باشکوه که فضایی سرشار از صلابت و معنویت حاکم بود، عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان، امام جمعه بخش بوستان، سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی، بخشداران و جمعی از مسئولان محلی در کنار انبوه مردم ولایتمدار حضور یافتند.

عزاداران با چشمانی اشکبار و مشتانی گره کرده، بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار قاطع خود را از جنایات و حملات اخیر جبهه غربی-صهیونیستی علیه ایران عزیز ابراز داشتند و نشان دادند که مردم بهارستان همچون دیگر نقاط ایران اسلامی، تا پای جان برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند.

