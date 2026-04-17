پیکر دوشهید والامقام «مرادی» و «فریاد» بر دستان مردم بهارستان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع وطن، «محمد مرادی» و «حسین فریاد»، با حضور حماسی و گسترده مردم شهیدپرور بهارستان از مصلی امام خمینی (ره) نسیم شهر تا امامزاده حسن (ع) برگزار شد.

در این مراسم باشکوه که فضایی سرشار از صلابت و معنویت حاکم بود، عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان، امام جمعه بخش بوستان، سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی، بخشداران و جمعی از مسئولان محلی در کنار انبوه مردم ولایتمدار حضور یافتند.

عزاداران با چشمانی اشکبار و مشتانی گره کرده، بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار قاطع خود را از جنایات و حملات اخیر جبهه غربی-صهیونیستی علیه ایران عزیز ابراز داشتند و نشان دادند که مردم بهارستان همچون دیگر نقاط ایران اسلامی، تا پای جان برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند.