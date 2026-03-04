به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایت‌مدار و انقلابی استان ایلام بار دیگر با حضور حماسی خود در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهدای حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر پیمان ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری تجدید میثاق کردند.

در شهرستان چرداول، مراسم تشییع پیکر مطهر سه تن از شهدای آن حادثه، از جمله شهید سرگرد شاهرخ مهدیان (که در کنار فرزند نونهال و همسرش به خاک سپرده شد)، با حضور پرشور مردم و مسئولین در آرامستان روستای محمد قلی آسمان آباد برگزار گردید.

همزمان، در شهرستان ایوان، پیکر پاک شهید والامقام «علی محمد نظری» که در پادگان ابوذر سرپل ذهاب به فیض شهادت نائل آمد، با حضور مسئولان شهرستانی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، به شکلی باشکوه تشییع شد.

و در مرکز استان، شهر ایلام، آیین باشکوه تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید امیرحسین الفتی با اقامه نماز و حمل پیکر پاک بر دوش اقشار مختلف مردم قدرشناس برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به همراه مسئولین استانی و شهرستانی، در کنار خانواده‌های معظم شهدا حضور یافتند.

این حضور گسترده، نشان از عمق پیوند ملت با شهداء و پاسخی قاطع به یاوه‌گویی‌های دشمنان اسلام، آمریکا و اسرائیل است.