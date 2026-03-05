رهبر شهید انقلاب به گردن جامعه ورزش حق دارد/باید به وصیت شان عمل کنیم

سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حمله آمریکایی - صهیونی به خاک جمهوری اسلامی ایران که منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب شد، گفت: شهادت رهبر حکیم، فرزانه، شجاع و مجاهدِ خستگی ناپذیر کشورمان را به ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت می گویم.

وی ادامه داد: شهادت رهبرمان را تبریک می گویم چراکه شهادت همواره آرزوی ایشان بود و بالاخره به آن رسیدند، عرض تسلیت هم دارم چون ما ملت ایران، رهبری آگاه را از دست دادیم، البته که از نظر ما ایشان زنده اند چون خدای شان زنده است.

معاون وزیر ورزش بر شخصیت ورزشی شهید خامنه ای تاکید کرد و یادآور شد: رهبر شهید انقلاب خود ورزشکار بودند، تعریف می کردند که ورزش باستانی کار می کردند و مرتب هم کوهنوردی می رفتند، حتی در سال های اخیر هم شاهد کوهنوردی ایشان بودیم.

اسبقیان با اشاره به بیانات ورزشی شهید خامنه ای تصریح کرد: ایشان همیشه می فرمودند که همه را به ورزش توصیه می کنم، ورزش را برای جوانان واجب و برای افراد مسن لازم می دانستند، حضرت آقا دیدگاه پُرمعنایی به ورزش داشتند.

وی به دیدارهای متعدد رهبر شهید جمهوری اسلامی با قهرمانان ورزشی اشاره کرد و افزود: ایشان در یکی از این دیدارها ٢٣ بار خطاب به ورزشکاران از واژه «تشکر» استفاده کرد که ۱۱ بار آن مصداقی بود؛ خطاب به بانوی ورزشکارمان که با کودک خردسالش روی سکوی قهرمانی ایستاد، خطاب به ورزشکاری که با چبیه که نماد مقاومت است، وارد شد و … .

این مسئول وزارت ورزش تصریح کرد: «ایران قوی، ورزش قوی» از بیانات سنگین و پُرمغز مقام معظم رهبری بود، این جمله حکم‌ یک وصیت برای خانواده بزرگ ورزش را داشت که امروز باید محکم تر از هر زمان دیگری به آن‌ عمل کنیم. باید پای ورزش و قدرتمند بودن آن بایستیم تا ایران قوی را مدیریت کنیم.

اسبقیان خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب همواره نسبت به ورزش، دوراندیش بودند و افق های دور را می دیدند. تاکید ایشان بر این بود که ورزش باعث انسجام ملی می شود و بر همین اساس تاکید داشتند که نیازمند کار اساسی و جدی است.

وی یادآور شد: بعد از پیروزی هر ورزشکار و تیمی، به کرات از طرف حضرت آقا شاهد پیام تبریک بودیم و این از محبت و توجهی بود که ایشان به خانواده ورزش داشتند، بر همین اساس هر سال، مراسمی جهت دیدار با ورزشی ها داشتند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در پایان تاکید کرد: به خاطر همه این توجهات و حمایت ها، رهبر شهید انقلاب به گردن جامعه ورزش حق دارند. بر ما ورزشی ها است که به گفته ایشان برای «ایران قوی، ورزش قوی» جامعه عمل بپوشانیم ضمن اینکه موظف هستیم در مراسم تشییع این پدر دوست داشتنی، حضوری شایسته داشته باشیم.