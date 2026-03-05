  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

هلاکت چندین مقام ارشد سازمان سیا در منطقه

هلاکت چندین مقام ارشد سازمان سیا در منطقه

در حمله اخیری که به مقر سیا (ایستگاه سازمان اطلاعات مرکزی امریکا ) در منطقه انجام شد، چند مقام ارشد این سازمان و چند افسر دیگر نیز به هلاکت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار مهر، در حمله اخیری که به مقر سیا (ایستگاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) در منطقه انجام شد، چند مقام ارشد این سازمان و چند افسر دیگر نیز به هلاکت رسیده اند.

واشنگتن پست هم با اشاره به این حمله گفته است این اقدام در یکی از مراکز آمریکا بوده و دستاوردی مهم برای جمهوری اسلامی است، البته تلاش کرده تعداد تلفات را سانسور کند.

لازم به ذکر است که پیش از این در حمله ای که به مقر سیا در امارات انجام گرفته بود ، 6 افسر ارشد این سازمان اطلاعاتی کشته شده بودند.

کد مطلب 6765850
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها