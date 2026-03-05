هلاکت چندین مقام ارشد سازمان سیا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار مهر، در حمله اخیری که به مقر سیا (ایستگاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) در منطقه انجام شد، چند مقام ارشد این سازمان و چند افسر دیگر نیز به هلاکت رسیده اند.

واشنگتن پست هم با اشاره به این حمله گفته است این اقدام در یکی از مراکز آمریکا بوده و دستاوردی مهم برای جمهوری اسلامی است، البته تلاش کرده تعداد تلفات را سانسور کند.

لازم به ذکر است که پیش از این در حمله ای که به مقر سیا در امارات انجام گرفته بود ، 6 افسر ارشد این سازمان اطلاعاتی کشته شده بودند.