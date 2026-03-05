آسیب پهپادهای ارتش به یک سایت راداری در رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، حمله پهپادی ارتش جمهوری اسلامی به تاسیسات رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کردند.
پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به اهداف و سایت راداری رژیم صهیونیستی در میرون آسیب وارد کردند.
پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به اهداف و سایت راداری رژیم صهیونیستی در میرون آسیب وارد کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حمله پهپادی ارتش جمهوری اسلامی به تاسیسات رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کردند.
پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به اهداف و سایت راداری رژیم صهیونیستی در میرون آسیب وارد کردند.
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