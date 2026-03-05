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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

آسیب پهپادهای ارتش به یک سایت راداری در رژیم صهیونیستی

آسیب پهپادهای ارتش به یک سایت راداری در رژیم صهیونیستی

پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به اهداف و سایت راداری رژیم صهیونیستی در میرون آسیب وارد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمله پهپادی ارتش جمهوری اسلامی به تاسیسات رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کردند.

پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به اهداف و سایت راداری رژیم صهیونیستی در میرون آسیب وارد کردند.

کد مطلب 6765906
هادی رضایی

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