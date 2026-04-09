به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هدایت‌خواه در مراسم اربعین قائد امت در یاسوج با اشاره به قرآن گفت: دوای دردها در قرآن است و هر آنچه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم، در این کتاب الهی آمده است.

وی افزود : دشمنان مومنان، یهود و مسیحیت صهیونیسم هستند و برای مقابله با آن باید آماده باشیم.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد به حماسه مردم لر در جنگ رمضان اشاره و بیان کرد: مردم شجاع استان با سلاح برنو در برابر هواپیمای نسل چهارم دشمن مقاومت کردند.

وی در خصوص آتش‌بس اظهار کرد: برای مقابله با دشمن هر چه می‌توانید به میدان بیایید و اگر طرف مقابل صلح خواست، با او صلح کنید و بر خدا توکل کنید.

وی تأکید کرد که فرماندهان و نیروهای مسلح بدون اذن رهبر انقلاب هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهند.

هدایت‌خواه در ادامه گفت: حضور مردم در میدان باعث شد تهدید نظامی دشمن بی‌اثر شود و پیشنهاد آتش‌بس اخیر ایران پذیرفته شود.

وی خطاب به مردم افزود: حضور شبانه روزی مردم در ۴۰ شب گذشته برای حمایت از رزمندگان و جلوگیری از سوء استفاده دشمن بوده است و این حضور باید ادامه یابد.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: شب‌های آینده محکم‌تر در خیابان حاضر شویم، دشمن در عرصه نظامی شکست خورده و تلاش دارد در جنگ رسانه‌ای جبران کند.