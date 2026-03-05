به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انوشیروانی در این مورد گفت: در حمله امروز (پنجشنبه) دشمن آمریکایی-صهیونیستی به ورزشگاه آزادی ساختمان فدراسیون وزنه‌برداری نیز دچار آسیب شده است.

وی ادامه داد: بی‌رحمی دشمن همه جوره ثابت شده و آنها به مراکز ورزشی و درمانی و مدرسه و غیره حمله کردند. این موضوع نشان دهنده وحشی‌گری آمریکا و اسرائیل است که از انسانیت بویی نبرده‌اند. در واقع آنها هیچ جایگاهی برای انسانیت قائل نیستند و از جایگاه حیوانی به همه چیز نگاه می‌کنند.

انوشیروانی خاطرنشان کرد: امیدوارم این جنگ ناجوانمردانه خیلی زود تمام شود و مردم به آرامش برسند. دشمن از این عصبانی است که مردم پشت کشور هستند و حربه‌های آنها را از بین می‌برند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری تاکید کرد: در اولین فرصت به فدراسیون جهانی نامه می‌زنیم و موضع خود را اعلام می‌کنیم. هر بار که چنین اتفاقاتی می‌افتد، جلود (رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری) اولین نفری است که همیشه اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم می‌کند. امیدوارم این وضعیت ختم به خیر شده و آرامش حکمفرما شود. خیلی مهم است که در این شرایط در کنار هم باشیم و با همدلی و قدرت از این شرایط عبور کنیم.