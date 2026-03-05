  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

انوشیروانی: به فدراسیون جهانی نامه می‌زنم/ وحشی‌گری دشمن ثابت شد

انوشیروانی: به فدراسیون جهانی نامه می‌زنم/ وحشی‌گری دشمن ثابت شد

رئیس فدراسیون وزنه برداری تاکید کرد در محکومیت حملات دشمن به اماکن ورزشی به فدراسیون جهانی نامه خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد انوشیروانی در این مورد گفت: در حمله امروز (پنجشنبه) دشمن آمریکایی-صهیونیستی به ورزشگاه آزادی ساختمان فدراسیون وزنه‌برداری نیز دچار آسیب شده است.

وی ادامه داد: بی‌رحمی دشمن همه جوره ثابت شده و آنها به مراکز ورزشی و درمانی و مدرسه و غیره حمله کردند. این موضوع نشان دهنده وحشی‌گری آمریکا و اسرائیل است که از انسانیت بویی نبرده‌اند. در واقع آنها هیچ جایگاهی برای انسانیت قائل نیستند و از جایگاه حیوانی به همه چیز نگاه می‌کنند.

انوشیروانی خاطرنشان کرد: امیدوارم این جنگ ناجوانمردانه خیلی زود تمام شود و مردم به آرامش برسند. دشمن از این عصبانی است که مردم پشت کشور هستند و حربه‌های آنها را از بین می‌برند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری تاکید کرد: در اولین فرصت به فدراسیون جهانی نامه می‌زنیم و موضع خود را اعلام می‌کنیم. هر بار که چنین اتفاقاتی می‌افتد، جلود (رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری) اولین نفری است که همیشه اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم می‌کند. امیدوارم این وضعیت ختم به خیر شده و آرامش حکمفرما شود. خیلی مهم است که در این شرایط در کنار هم باشیم و با همدلی و قدرت از این شرایط عبور کنیم.

کد مطلب 6766040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها