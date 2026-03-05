آشوری: جهاد تبیین ضرورت تاریخی مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر پنج‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به شایعات اخیر درباره تخلیه شهرهای بندرعباس و کیش اظهار داشت: در جنگ روانی، هدف دشمن تغییر باورها نسبت به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی است. دشمن با برجسته‌سازی توان خود و پوشاندن ضعف‌هایش، در پی ضعیف نشان دادن ملت ایران است.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی، روز سکوت و ساکت ماندن نیست، از تمامی نخبگان، تحلیلگران و دلبستگان به ایران و اسلام خواست تا با ورود به عرصه «جهاد تبیین»، هم دشمن را بشناسانند و هم دستاوردها و قابلیت‌های کشور را تبیین کنند.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: جهاد تبیین که برگرفته از منظومه فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است، امروز یک ضرورت تاریخی برای حفظ انسجام و همبستگی ملی و ناکام گذاشتن جبهه دشمن در جنگ شناختی و ادراکی محسوب می‌شود.

آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شایعات مطرح‌شده درباره مهاجرت یا تخلیه شهرها گفت: این شایعات با عقل سلیم سازگار نیست و تجربه نشان داده است که همواره با حضور مردم و نیروهای مسلح مقتدر، امنیت و آرامش در جامعه برقرار است.

وی با ارائه اطمینان‌بخشی به شهروندان در حوزه معیشت و کالاهای اساسی اعلام کرد: خوشبختانه برای تأمین نیازهای ضروری مردم، کالاهای اساسی برای شش ماه در استان ذخیره‌سازی شده است. علاوه بر تأمین نیاز داخل، وظایف ملی خود را نیز در این زمینه دنبال می‌کنیم.

استاندار هرمزگان به برگزاری «نمایشگاه ضیافت» در آستانه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه تلاش شد با واردات مستقیم کالاهای اساسی از کشورهای مختلف، قیمت‌ها شکسته شود که با استقبال خوب مردم همراه بود و این روند در شرایط مقتضی ادامه خواهد یافت.

آشوری تازیانی در پایان تأکید کرد: مردم با خیالی آسوده و پشتیبانی از نیروهای مسلح و خادمان خود در صحنه باشند و بدانند که فتح و پیروزی نهایی از آن ملت ایران است.