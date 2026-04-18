۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

آشوری: انسجام ملی مهم ترین دستاورد جنگ رمضان است

بندرعباس-استاندار هرمزگان مهم‌ترین دستاورد جنگ را انسجام ملی دانست و گفت: حضور مردم، اتحاد مقدس و وحدت ملی‌ای شکل گرفت که در نوع خود بی‌نظیر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در دیدار با امام جمعه شهرستان رودان، با اشاره به وقایع «جنگ رمضان» اظهار کرد: اتفاقاتی که در این جنگ رخ داد، تلفیقی از خسارات جبران‌ناپذیر و دستاوردهای پایدار بود. شهادت رهبر شهیدمان و همه شهدایی که جانشان را فدای دین، اسلام، وطن و پرچم کردند، باعث عزت و سربلندی ملت ایران شد.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان کارکردهای ملی و بین‌المللی دارد، گفت: در همین ۴۰ روز گذشته قریب ۲ میلیون تن کالا از بنادر استان به خصوص بندر شهید رجایی ترخیص و تخلیه شد

استاندار هرمزگان این موفقیت را حاصل کوتاه‌سازی فرایندها، اصلاح روندها و انسجام ساختاری و رفتاری دانست و افزود: در شرایط جنگی، تخلیه این حجم از کانتینر، خودرو و کالاهای اساسی در مدت ۴۰ روز، یک کار عظیم بود.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأمین نیازهای اساسی مردم، گفت: مردم استان هرمزگان از حیث نیازهای اساسی احساس آرامش داشتند. البته جنگ تأثیرات خود را در اقصی نقاط بر امنیت غذایی، انرژی و بار روانی گذاشته، اما مردم ایران این تأثیرات را کمتر احساس کردند.

وی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند شکل‌گرفته در حاکمیت، بر تعمیق روابط اجتماعی، همدلی و مهرورزی تأکید کرد و با یادآوری واقعه کربلا و جمله حضرت زینب (س) که «ما رایت الا جمیلا» فرمودند، گفت: در کنار شهادت امام حسین (ع) و یارانش، زیبایی‌هایی از فداکاری، امنیت، غیرت و همدلی به نمایش گذاشته شد که ما نیز از امام خود آموختیم از تهدیدات فرصت بسازیم.

وی با بیان اینکه این جنگ تمام خواهد شد و ان‌شاءالله جشن پیروزی را خواهیم گرفت، هشدار داد: آفت‌های پیروزی شامل غرور و غفلت است که باید از آنها پرهیز کرد. اولین غفلت، غفلت از مردم است و باید رابطه بین دولت و ملت با خدمت‌رسانی درست و اصلاح رویه‌ها ترمیم شود.

کد مطلب 6804486

