آشوری: انسجام ملی مهم ترین دستاورد جنگ رمضان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در دیدار با امام جمعه شهرستان رودان، با اشاره به وقایع «جنگ رمضان» اظهار کرد: اتفاقاتی که در این جنگ رخ داد، تلفیقی از خسارات جبران‌ناپذیر و دستاوردهای پایدار بود. شهادت رهبر شهیدمان و همه شهدایی که جانشان را فدای دین، اسلام، وطن و پرچم کردند، باعث عزت و سربلندی ملت ایران شد.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان کارکردهای ملی و بین‌المللی دارد، گفت: در همین ۴۰ روز گذشته قریب ۲ میلیون تن کالا از بنادر استان به خصوص بندر شهید رجایی ترخیص و تخلیه شد

استاندار هرمزگان این موفقیت را حاصل کوتاه‌سازی فرایندها، اصلاح روندها و انسجام ساختاری و رفتاری دانست و افزود: در شرایط جنگی، تخلیه این حجم از کانتینر، خودرو و کالاهای اساسی در مدت ۴۰ روز، یک کار عظیم بود.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأمین نیازهای اساسی مردم، گفت: مردم استان هرمزگان از حیث نیازهای اساسی احساس آرامش داشتند. البته جنگ تأثیرات خود را در اقصی نقاط بر امنیت غذایی، انرژی و بار روانی گذاشته، اما مردم ایران این تأثیرات را کمتر احساس کردند.

وی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند شکل‌گرفته در حاکمیت، بر تعمیق روابط اجتماعی، همدلی و مهرورزی تأکید کرد و با یادآوری واقعه کربلا و جمله حضرت زینب (س) که «ما رایت الا جمیلا» فرمودند، گفت: در کنار شهادت امام حسین (ع) و یارانش، زیبایی‌هایی از فداکاری، امنیت، غیرت و همدلی به نمایش گذاشته شد که ما نیز از امام خود آموختیم از تهدیدات فرصت بسازیم.

وی با بیان اینکه این جنگ تمام خواهد شد و ان‌شاءالله جشن پیروزی را خواهیم گرفت، هشدار داد: آفت‌های پیروزی شامل غرور و غفلت است که باید از آنها پرهیز کرد. اولین غفلت، غفلت از مردم است و باید رابطه بین دولت و ملت با خدمت‌رسانی درست و اصلاح رویه‌ها ترمیم شود.