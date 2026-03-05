به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی شامگاه پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه شهرستان گلوگاه در سالن اجتماعات ارشاد گلوگاه اظهار کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه نیروهای انقلابی ماندن در میدان، حفظ انسجام اجتماعی و تبیین دستاوردها انقلاب اسلامی برای مردم به‌ویژه نسل جوان است.

وی با بیان اینکه تغییر و تحولات در بدنه هر دستگاهی برای پویایی است، افزود: امیدواریم در ادامه راه با اتحاد و انسجام کارهای مهم و اثرگذاری اجرایی شود.

امام جمعه گلوگاه هم در سخنانی اظهارکرد: ملت ایران را ملتی آگاه و وفادار به ولایت توصیف کرد،سپاه در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و سازندگی نقش مؤثری ایفا کرده است.

حضور آگاهانه مردم در صحنه، دفاع از ارزش‌های انقلاب است

عقیل محمودی فرماندار شهرستان گلوگاه هم در سخنانی گفت: ملت ایران در با اتکا به ایمان، همبستگی و حضور آگاهانه در صحنه، توانسته است از کشور و ارزش‌های خود دفاع کند.

و ی افزود: امروز نیز جلوه‌های این همدلی و ایثار در مشارکت‌های مردمی و اقدامات داوطلبانه به‌خوبی مشهود است.

سرهنگ صادقی فرمانده سابق سپاه گلوگاه گفت: اجرای برنامه‌های شاخص فرهنگی و هماهنگی میدانی با دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی در مقاطع اخیر داشته است.

علی اکبر ولی زاده فرمانده جدیدسپاه گلوگاه در سخنانی گفت: دشمن با طراحی جنگی همه‌جانبه در پی تضعیف جامعه انقلابی است و باید هوشیار باشیم.

وی افزود: پایگاه ها باتربیت جوان مؤمن و انقلابی و حضور در کنار مردم، می‌توانند در حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.