آمریکا تحمل استمرار جنگ با ایران را ندارد

منصور الهی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هژمونی نظامی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم توانسته سلطه این کشور در دیگر ابعاد سیاسی و اقتصادی را نیز با خود همراه کند و ملت های جهان هم بر اساس قدرت استراتژیک این کشور که مبتنی بر زورگویی و سلطه گری بوده به اجبار پذیرفته اند.

وی افزود: در نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی و سلطه ناپذیری ایدئولوژیک را شکل داده است و بر همین مبنا و شیوه مدت ۴۷ سال در برابر زیاده خواهی و استعمار گری آمریکا ایستاده و ابهت این برتری جویی را شکسته است.

الهی، تصریح کرد: در تحلیل استراتژیک و بر اساس رویه قدرت ژئوپولیتیک در حوادث گذشته، به ویژه جنگ ۱۲ روزه نشان داده که ارتش آمریکا ظرفیت جنگی و ساختاری که دارد عمدتا تحت تاثیر مصارف حوزه اقتصادی است و خصوصا شخص ترامپ نان به نرخ روز می خورد و در جایی که قدرت سخت افزاری باعث ایجاد هزینه گردد به سرعت کوتاه آمده و با استفاده از رسانه عقب نشینی خود را توجیه می‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه می دهد: ارتش آمریکا در این جنگ تحمل و تاب آوری استمرار نخواهد داشت، به ویژه ساختار نظامی دریایی و زمینی این کشور در جنگ‌های گذشته مانند جنگ دوم خلیج فارس و جنگ کویت این موضوع را به اثبات رسانده است و لذا فشارهای سیاسی کشورهای منطقه، ضربات جدی وارده به نظامیان آنها و مالیات دهندگان آمریکایی به سرعت رئیس جمهور آمریکارا به عقب نشینی وادار خواهند کرد.