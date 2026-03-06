به گزارش خبرگزاری مهر، جمیله علم الهدی همسر شهید رئیسی درباره فرایند انتخاب رهبری جدید نظام جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند بزرگ را سپاس که نعمت ایمان و عقل را به ما عطا فرمود و دشمنان ما را از میان احمق ها قرار داد. آنها که به ماشین های پیشرفته و هوشمند خویش مغرورند، شاید گمان کنند که نهضت ما با شهادت رهبر مجاهد و دردانه این عصر، متوقف می شود.



آنها از سرنوشت زورگویان متکبر درس نگرفته و ذلت و خواری ابدی را جستجو می کنند. شاید خیال کرده اند که با سوزندان قرآن می توانند سنت های ثابت الهی را تغییر بدهند. به لشگر آدمخواران دلخوش کرده اند و وعده های خالق یکتا را نادیده گرفته اند.

این انقلاب به برکت خرد جمعی و همت والای غیور مردان وزنان این سرزمین پدید آمده و امروز جهانی شده است. ما به تجربه دریافته ایم، نهضتی که با خون و اشک و آه و خروش و فریاد شکل گرفته، همچنان پابرجا می ماند و خیانت خائنان و لشگر کشی جباران کمترین تاثیری بر روند گسترش آن ندارد. دعای خیر ملت داغدار، پشتیبان دلاور مردان جان برکف و قوای نظامی است.

امروز علاوه بر توکل به لطف و عنایت پروردگار، تشخیص و اقدام به موقع آحاد مردم، ضامن پیشرفت نهضت است. به همین دلیل از عالمان فرهیخته و خبرگان ملت ملتمسانه می خواهم که با تشخیص و انتخاب سریع رهبر جدید، راه نفاق و تفرقه را سد نموده و با ممانعت از هرگونه توطئه، حضور خالصانه و خدمت بی ریا به "اسلام عزیز" را بار دیگر به نمایش بگذارند.

"جمیله علم الهدی"

همسر شهید رئیسی (رئیس جمهور و نماینده مجلس خبرگان)