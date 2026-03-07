عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح پیش‌بینی نقشه‌های هواشناسی اظهار داشت: طبق آخرین مدل‌های پیش‌بینی، یک سامانه بارشی جدید طی امروز، شنبه ۱۶ اسفند ماه، از مسیر مناطق شمال غرب و غرب کشور به داخل مرزهای کشور وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: این سامانه بارشی در روز آینده، یعنی یکشنبه ۱۷ اسفند، بر مناطق کاشان و آران‌وبیدگل فعال شده و انتظار می‌رود در اکثر نواحی این شهرستان‌ها بارش‌های پراکنده رخ دهد.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به پتانسیل ناپایدار بودن جوی، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی، احتمال همراه بودن بارش‌ها با پدیده‌های رعد و برق وجود دارد. همچنین به طور معمول، مقدار بارش‌ها در مناطق کوهستانی و مرتفع بیشتر از مناطق همواری خواهد بود.

وی افزود: ماهیت بارش‌ها در این سامانه، بیشتر به صورت مایع و باران است و انتظار ریزش برف سنگین در مناطق پست وجود ندارد، هرچند در ارتفاعات ممکن است این پدیده مشاهده شود.

از منظر دمایی نیز، ارغوانی پیش‌بینی کرد که طی روزهای آینده افزایش نسبی دما در منطقه کاشان و حومه مورد انتظار است که این روند با نزدیک شدن به فصل بهار همخوانی دارد.

وی با یادآوری حساسیت تغییرات آب و هوایی در این فصل، توصیه کرد: با نزدیک شدن به فصل بهار، احتمال تغییرات جوی ناگهانی و سریع بیشتر می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود شهروندان پیگیر اخبار و هشدارهای هواشناسی به صورت روزانه باشند تا برای برنامه‌ریزی‌های سفر و فعالیت‌های روزمره آمادگی لازم را داشته باشند.