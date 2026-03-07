به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در شرایط کنونی گفت: در روزهای اخیر جلسات متعددی برای مدیریت حوزه‌های مختلف از بیمارستان‌ها تا کالابرگ، شورای عالی کار و فعالیت کارخانه‌ها برگزار شده و همکاران ما در بخش‌های مختلف در حال پیگیری امور هستند.

وی افزود: در حوزه شرکت‌ها تلاش شده تولید و عرضه کالاها بدون افزایش قیمت ادامه پیدا کند و شرکت‌هایی که در حوزه پتروشیمی فعالیت دارند نیز عرضه محصولات خود را در بورس کالا با همان قیمت‌های سابق ادامه می‌دهند و تلاش شده تا پایان جنگ تغییری در قیمت‌ها رخ ندهد.

میدری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صنایع غذایی گفت: در بخش صنایع شیر، شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های تابعه اقدام به خرید تولیدات دامداران کرده‌اند تا در صورتی که کارخانه‌های کوچک در خرید شیر دامداری‌ها با مشکل مواجه شوند، خرید محصولات دامداران متوقف نشود.

وی ادامه داد: در حوزه درمان نیز خوشبختانه مردم بسیاری از عمل‌های جراحی الکتیو را که امکان به تعویق انداختن آن وجود دارد کاهش داده‌اند و کادر درمانی در بیمارستان‌های تابع سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت تمام‌وقت در حال خدمت‌رسانی هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از بررسی یک طرح حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: مشابه تجربه دوران کرونا در حال بررسی طرحی هستیم تا برای اقشاری که درآمد ثابت ندارند، مانند رانندگان تاکسی، صاحبان فروشگاه‌ها و برخی اصناف از جمله تعمیرگاه‌ها که در این شرایط با کاهش درآمد مواجه می‌شوند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

وی افزود: این طرح در قالب تسهیلات بانکی برای کمک معیشتی مردم طراحی شده و در حال آماده‌سازی است و امیدواریم تا اوایل هفته آینده پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم نهایی شود.

میدری با اشاره به تجربه‌های گذشته در تأمین منابع مالی گفت: پیش از این نیز با وجود کاهش درآمدها توانستیم با کمک بانک مرکزی و همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت کسری منابع را جبران کنیم و پرداخت‌ها از جمله حقوق‌ها به موقع انجام شد.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی نیز تلاش دولت این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود از فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود و حقوق‌ها و تعهدات نیز بدون مشکل پرداخت شود.