به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پی تجاوز دشمن صهیونی و آمریکا به خاک کشورمان، کلینیک مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره درحال خدمت رسانی به تمام هم‌میهنان در تمامی نقاط کشور است.

هر فرد با ورود به آدرس Drmyco.ir می‌تواند به صورت آنلاین توسط بهترین پزشک ها و اساتید این دانشگاه ویزیت شده و مشاوره و دستورات لازم را دریافت کند. علاوه بر این خدمات، این سامانه قابلیت بارگذاری نتایج آزمایش را نیز دارد.

این سامانه با بستر اینترنت ملی نیز سازگار است.

بر اساس آمار در سال ۱۴۰۴ این سامانه حدود ۲۲ هزار ویزیت مجازی انجام شده که رضایتمندی بیماران را در پی‎ داشته است. با توجه به شرایط فعلی تعداد بسیاری از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سهولت مردم، ویزیت‎هایشان را به صورت مجازی انجام می‎دهند.

همه تخصص ها در این کلینیک مجازی فعال است. هزینه های ویزیت مجازی بر اساس مصوبه‎ و تعرفه های دولتی مشخص شده است و بسیاری از بیماران از هزینه آن رضایت کامل دارند چرا که اگر بخواهند به صورت حضوری مراجعه کنند، باید هزینه رفت‌وآمد را هم به ویزیت اضافه کرد، به همین دلیل ویزیت آنلاین صرفه اقتصادی بهتری برایشان دارد، جدای از اینکه درگیر صف های طولانی مراکز درمانی هم نمی‎شوند.

کلینیک ویزیت مجازی این امکان را به مردم می‎دهد تا با افراد واجد صلاحیت در امور درمانی ارتباط برقرار کنند. در بسیاری از موارد به‌ویژه اکنون که ترددها از شهرستان ها به سمت تهران دشوار شده، بیمارانی که پزشک معالج‎شان در تهران است، می‎توانند از طریق این سامانه با او ارتباط برقرار کنند و بدون نگرانی امور درمانی خود را انجام دهند.