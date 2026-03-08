به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) طی سخنانی با سلام و درود به مردم ایران و گرامیداشت یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و گرامیاشت یاد شهید امام خامنه ای، اظهار کرد: مردم عزیز و قهرمان کشور بدانند فرزندان امام خمینی(ره) و امام خامنه ای و فرزندان ملت بزرگ ایران تا آخرین نفس در میدان ایستاده‌اند.

وی افزود: دشمن آمریکایی و صهیونیستی همواره دچار اشتباه محاسباتی بوده و ما بارها گفته‌ایم پاسخ دشمن را در میدان خواهیم داد؛ امیدواریم امروز این موضوع را فهمیده باشند که ما اهل شعار نیستیم و مرد میدان هستیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: رزمندگان ما فرزندان همین ملت هستند؛ ملتی که حتی در میانه جنگ نیز با قدرت در صحنه حضور دارد و ما خداوند را شاکریم که فرزندان چنین مردمی هستیم.

سرلشکر عبدالهی افزود: به فضل الهی سلاح‌های ما نسبت به گذشته پیشرفته‌تر، دارای تاب‌آوری و دقت بالا و قدرت بیشتری هستند و تجربه جنگ‌های گذشته را به توان عملیاتی امروز تبدیل کرده‌ایم و دشمن آثار این قدرت را در میدان می‌بیند.

وی گفت: دشمن بارها ادعا کرده که آمار موشک‌های ما را می‌داند، اما ما می‌گوییم در میدان نبرد آنها را بشمارید تا بدانید چیزی از توان ما نمی‌دانید.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) افزود: همه نیروهای مسلح با روحیه و انگیزه بالا برای انتقام خون شهدا، به‌ویژه خون پاک فرماندهان و شهدای عزیز، در میدان حضور دارند و جنگ را تا پشیمانی دشمن ادامه خواهند داد.

وی گفت: دشمن خبیث مردم بی‌گناه، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در خانه‌هایشان هدف قرار می‌دهد اما ما مراکز نظامی دشمن و هر آنچه برای پشیمان کردن آنها لازم باشد را هدف قرار خواهیم داد.

سرلشکر عبدالهی افزود: جنگ را تا جایی ادامه خواهیم داد که دشمن از رفتار و اقدامات خود پشیمان شود.

وی خطاب به مردم گفت: فرزندان شما در نیروهای مسلح با پشتوانه مردم عزیز همواره در میدان حضور دارند و حضور و حمایت مردم در صحنه‌ها در تاریخ ماندگار خواهد شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در پایان افزود: این حضور و ایستادگی برای نسل‌های آینده تجربه‌ای بزرگ و برای جوانان و رزمندگان ما دلگرمی است و به فضل الهی پیروزی نصیب جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران خواهد شد.