به گزارش خبرگاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی، منابع رسانه‌ای از به صدا درآمدن آژیر خطر و شنیده شدن انفجارهای مهیب در تل آویو، قدس اشغالی و رام الله در کرانه باختری خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از اصابت ترکش های موشک در تل آویو و «بتاح تکفا» خبر داده و اعلام کردند که دو نفر بر اثر سقوط ترکش‌های موشک در پتاح تکفا در شمال تل‌آویو زخمی شدند. دفتر رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی هم اعلام کرد: یک موشک بالستیک ایرانی به طور مستقیم به مرکز اسرائیل اصابت کرده است.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که چند صهیونیست بر اثر حمله موشکی ایران به مناطق مرکزی فلسطین اشغالی زخمی شدند. منابع رسانه ای از اصابت موشک به یک کارگاه صنعتی و زخمی شدن تعدادی از اسرائیلی‌ها خبر دادند.

رسانه های مذکور اذعان کردند که موشک های شلیک شده به تل آویو دارای کلاهک های خوشه ای بوده و این مسئله کار رهگیری را برای سامانه های دفاع هوایی ناممکن کرده است.

رسانه های عبری اعتراف کردند که یکی از موشک های با کلاهک خوشه ای ۱۶ نقطه را در تل آویو به صورت همزمان هدف قرار داده است. کانال ۱۴ عبری هم گزارش داد: شلیک این حجم از موشک توسط ایران نشان‌دهنده افزایش ظرفیت‌ها در حملات ایران است.

بر اساس گزارش رسانه ها، حزب الله لبنان هم همزمان با موج جدید حملات موشکی ایران، شمال سرزمین های اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داد.



