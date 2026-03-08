به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان آمده است:

((إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ))

و بشّر الصّابرین الّذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انّاللّه و انا الیه راجعون

خانواده سازمان جهاد کشاورزی لرستان در غم از دست دادن یکی از همکاران و فرزندگرامی‌شان به دست متجاوزگران آمریکایی _ صهیونی عزادار شد.

با نهایت تألم شهادت همکار گرامی یوسف سفیدپری و فرزند گرامیشان علیرضا سفیدپری را خدمت خانواده سفیدپری و همکاران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان غفران و رحمت واسعه‌ی الهی و برای بازماندگان صبر و اجر عظیم خواستاریم.