به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ، در پیامی انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

وی در این پیام بر وفاداری جامعه تعلیم و تربیت به ولایت فقیه و ایستادگی در سنگر تبیین معارف و آرمان‌های انقلاب و سربلندی و عزت روزافزون ایران اسلامی تأکید کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

لَقَد رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا (آیه ۱۸سوره مبارکه فتح)

ضمن عرض تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمۀالله‌ علیه)، سرداران رشید و دیگر هم‌میهنان به‌ویژه دانش‌آموزان عزیز به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و ملّت شریف ایران، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدّ ظله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در بحبوبه جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی، جانی دوباره در کالبد مجاهدان راه حق دمید و بارقه امید را در دل مستضعفان جهان روشن ساخت.

اینجانب ضمن اظهار حمد به درگاه الهی و تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل و امام شهید انقلاب اسلامی (رحمۀ الله علیهما)، به نمایندگی از خانواده بزرگ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی فقیه زمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) اعلام بیعت نموده و همه با هم، بار دیگر عهد می‌بندیم که در مسیر سربلندی و عزت ایران اسلامی عزیز و تربیت نسلی مؤمن، پرهیزکار، متخلّق به اخلاق اسلامی، بلندهمت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت‌جو، آزادمنش، مسئولیت‌پذیر، قانون‌گرا، عدالت‌خواه، خردورز، خلاق، وطن‌دوست، ظلم‌ستیز، جمع‌گرا، خودباور و ایثارگر، از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

در این روزها و شب‌های مبارک، از درگاه ایزد منان، سلامتی و عافیت، دوام توفیقات، عزت مستدام و طول عمر با برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را مسئلت می‌نمایم.

علی لطیفی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی