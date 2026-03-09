به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل کتابخانههای عمومی لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع عموم شهروندان و اعضای کتابخانه مرکزی خرمآباد میرساند که در پی حملات وحشیانهٔ رژیم صهیونیستی و آمریکا به شش نقطه از شهر و واردآمدن آسیبهایی به ساختمان کتابخانه مرکزی، این مرکز تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
با سپاس از شکیبایی و همراهی اعضا کتابخانه و مردم شریف خرمآباد، به اطلاع میرسد که پس از بررسیهای کارشناسی و انجام اقدامات لازم برای ایمنسازی و بازسازی، زمان بازگشایی کتابخانه مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد.
انشاءالله با یاری خداوند متعال و همکاری مسئولان، این مرکز فرهنگی در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
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