به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل کتابخانه‌های عمومی لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع عموم شهروندان و اعضای کتابخانه مرکزی خرم‌آباد می‌رساند که در پی حملات وحشیانهٔ رژیم صهیونیستی و آمریکا به شش نقطه از شهر و واردآمدن آسیب‌هایی به ساختمان کتابخانه مرکزی، این مرکز تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

با سپاس از شکیبایی و همراهی اعضا کتابخانه و مردم شریف خرم‌آباد، به اطلاع می‌رسد که پس از بررسی‌های کارشناسی و انجام اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و بازسازی، زمان بازگشایی کتابخانه مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد.

ان‌شاءالله با یاری خداوند متعال و همکاری مسئولان، این مرکز فرهنگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.