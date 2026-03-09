انتخاب رهبر جدید انقلاب از سوی مجلس خبرگان بسیار هوشمندانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم احمدی زاده ظهر امروز دوشنبه در مراسم بیعت مردم اهواز با آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی که در میدان مولوی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را سپاس و شکر می‌گوییم که بار دیگر خط سبز امامت و ولایت استمرار پیدا کرد و امروز از سلاله پاک پیامبر، سیدی برگزیده شد تا ولی و رهبر ما باشد.

وی با بیان اینکه مکر دشمنان به خودشان بازگشت و دشمن از ضربه به کشورمان ناامید شد، تصریح کرد: پس از اینکه جنگ اغاز شد و سید، مولا و رهبر ما به شهادت رسید، قلب های ما پاره پاره و وجودمان سراسر غم و اندوه و عزادار شد اما عزاداری عزتمندانه داشتیم، سر فرود نیاوردیم، مقابل دشمن ایستادیم، مقاومت کردیم.

این همسر شهید ادامه داد: هر چند که داغ شهدای ما تازه شد، داغدار شهدای دیگر شدیم و داغ نوجوانان و جوانان بر ما سنگینی کرد اما عزتمندانه مقاومت کردیم.

همسر شهید کجباف با اشاره به تجمع مردم اهواز عنوان کرد: امروز اینجا گرد هم آمده ایم که بگوییم ما با رهبر، سید، مولا و امام خود سید مجتبی خامنه ای بیعت می کنیم. خبرگان چه هوشمندانه و به جا انتخاب کردند ما اینجا بیعت و اطاعت خود را اعلام می کنیم که با مال و جان خود زیر فرمان ایشان انجام وظیفه خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه جنگ و دشمن ما را ضعیف نخواهد کرد و ما از دشمنان خود معذرت نخواهیم خواست، تاکید کرد: دشمنان مردم را به خاک و خون کشیدند، خانه ها را ویران کردند، ترس بر دل کودکان گذاشتند، در خون مردم ما شریک هستند ما از آن ها عذرخواهی نخواهیم کرد، مگر آن ها از ما عذرخواهی کردند؟

همسر شهید کجباف تاکید کرد: اگر از این به بعد کسی از سازش و آتش بس سخن گویند، ابوموسی اشعری ها وارد میدان شوند و پیام صلح و سازش با دشمن را بر نیزه کنند؛ همان نیزه دارها عمروعاص ها هستند و ما از آن ها نمی ترسیم.