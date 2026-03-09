به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به مناسبت انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر تعهد شبکه بانکی برای حرکت در مسیر تحقق اهداف اقتصادی ، مهار و کنترل تورم، صیانت از ارزش پول ملی، تقویت ثبات مالی و پولی تاکید کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است.

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت رهبر فرزانه حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدّس‌الله نفسه الزکیه)، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را جلوه‌ای از بلوغ سیاسی نظام اسلامی و استمرار مسیر نورانی انقلاب اسلامی می‌دانیم.

شبکه بانکی کشور در چارچوب رهنمودها و سیاست‌های کلان نظام، خود را متعهد می‌داند با تمام ظرفیت و توان تخصصی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی ، مهار و کنترل تورم، صیانت از ارزش پول ملی، تقویت ثبات مالی و پولی، حمایت مؤثر از تولید ملی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار و شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی گام بردارد.