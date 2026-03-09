https://mehrnews.com/x3byMR ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ کد مطلب 6770273 استانها ایلام استانها ایلام ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ حضور حماسی مردم در مراسم بیعت با رهبری ایلام - فیلمی از حضور حماسی مردم ایلام در مراسم بیعت با مقام معظم رهبری طی امروز مشاهده کنید. دریافت 25 MB کد مطلب 6770273 کپی شد مطالب مرتبط مراسم بیعت با رهبر انقلاب اسلامی در همه مناطق ایلام برگزار میشود بیانیه مجمع بزرگ پیشکسوتان جهاد و شهادت ایلام در تجدید میثاق با رهبر صاحبان منازل و خودروهای شخصی آسیب دیده در ایلام خسارت خود را ثبت کنند پیام امام جمعه و استاندار ایلام به مناسبت انتخاب رهبر انقلاب اسلامی برچسبها ایلام رهبر شهید رهبر سوم انقلاب اسلامی سومین رهبر انقلاب
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