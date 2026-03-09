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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

حضور حماسی مردم در مراسم بیعت با رهبری

حضور حماسی مردم در مراسم بیعت با رهبری

ایلام - فیلمی از حضور حماسی مردم ایلام در مراسم بیعت با مقام معظم رهبری طی امروز مشاهده کنید.

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کد مطلب 6770273

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