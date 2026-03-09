به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم نظام جمهوری اسلامی ایران با رای قاطع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را تبریک می گوییم.

دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تقدیر از سرعت و دقت خبرگان رهبری در انجام وظیفه خود در شرایط حساس و سخت کشور ناشی از تجاوز وحشیانه و تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، تبعیت و همراهی با رهبری انقلاب در مسیر عزت ایران کهن و استقلال پایدار، توسعه همه جانبه، پیشرفت علم و فناوری و سربلندی ملت بزرگ ایران در فضایی مملو از همدلی متاثر از مشارکت آحاد مردم را بر خود فرض دانسته و اعلام می دارد با اتکا به دانش و تعهد اساتید، پژوهشگران، کارکنان و دانشجویان خود، با عزمی راسخ و استوار در استمرار نقش‌آفرینی جهت پیشرفت آموزش عالی و نظام سلامت، ارتقای جایگاه علمی کشور در حوزه بین‌الملل و ارایه خدمات شایسته و صادقانه به مردم عزیز ایران اسلامی، راه را بیش از پیش ادامه خواهد داد.