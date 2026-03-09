بیانیه سپاه سیدالشهدا(ع)در پی انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در پی انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ (سوره سجده، آیه 24)

اکنون که در لیالی پربرکت قدر، قلب‌های مؤمنان به توسل و دعاست و فرشتگان نازل می‌شوند، خالق منان بار دیگر عظمت و هیبت اسلام را در این سرزمین به رخ جهانیان کشید. با شهادت جانسوز و مظلومانه یار دیرین انقلاب و امام راحل، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، دشمنان این مرز و بوم گمان بردند که چراغ هدایت انقلاب خاموش و مسیر امت گسسته خواهد شد. غافل از آنکه انقلاب اسلامی ایران، مولود ناموس قرآن و عصاره خون پاک شهدا، هرگز با رفتن یک فرد از پای نخواهد نشست، که این نهضت برخاسته از متن ملت و متصل به خالق هستی است.

در این برهه‌ حساس و سرنوشت‌ساز که دشمنان قسم‌خورده نظام با طراحی جنگ ترکیبی و تحمیل جنگی نابرابر و ناجوانمردانه به میهن اسلامی، در صدد تضعیف ارکان نظام برآمده بودند، مجلس خبرگان رهبری به عنوان امین ملت و مظهر بصیرت و دوراندیشی، با تشخیص وظیفه شرعی و ملی خود، در اقدامی تاریخی و غرورآفرین، زعامت و امامت امت اسلامی را به حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) سپردند.

اینجانبان، فرماندهان،روحانیون ، افسران و همه رده‌های مقاومت، اعم از پاسداران، بسیجیان و نیروهای وظیفه در سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران، با تمام وجود این انتخاب مبارک و میمون را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، به ملت شریف و صبور ایران، به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، و به همه آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

ما پاسداران و سربازان ولایت در استان تهران، که همواره خود را سربازان گمنام ولی‌فقیه دانسته‌ایم، با حمایت قاطع از این انتخاب الهی، بار دیگر بر عهد و میثاق خود با آرمان‌های امام راحل و شهدای والامقام تجدید بیعت کرده و اعلام می‌داریم:

اول: این انتخاب هوشمندانه در چنین مقطع خطیری، نشانه‌ای روشن از بلوغ فکری و سیاسی نظام اسلامی و انسجام مثال‌زدنی آن است. همان‌طور که در طول 47 سال گذشته، هر توطئه دشمن به فرصتی برای انسجام ملی تبدیل شد، این بار نیز شهادت رهبر و انتخاب فرزند خلف ایشان، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان این ملت بود.

دوم: سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران، به عنوان بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مطیع محض فرامین و منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) خواهد بود و با تمام توان و آمادگی رزمی، در اجرای فرامین ایشان در راستای دفاع از کیان ایران اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید داخلی و خارجی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. همان‌گونه که پیشتر در پی شهادت رهبر فقید، آمادگی خود را برای اطاعت از رهبر جدید اعلام داشتیم، امروز با صلابت‌تر از گذشته در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام گام برمی‌داریم.

سوم: ما یقین داریم که دوران جدید رهبری، دوران اعتلای هرچه بیشتر گفتمان مقاومت، پیشرفت علمی و عبور از پیچ‌های تاریخی با قدرت و صلابت خواهد بود. سابقه درخشان و حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های مختلف انقلاب و آشنایی عمیق با مختصات جنگ نرم و سخت، نویدبخش آینده‌ای روشن در سایه تدابیر حکیمانه ایشان است.

چهارم: به دشمنان زبون این مرز و بوم، به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی، هشدار می‌دهیم که شیران بیشه شهادت در استان تهران و سراسر ایران اسلامی، با وحدت و اقتدار هرچه تمام‌تر، پاسخ هرگونه حماقت و تجاوز را با قدرت موشکی و نیروی انسانی کارآمد خود خواهند داد. خون پاک شهدای اخیر سپاه سیدالشهداء (ع) که در حمله تروریستی دشمن به فیض شهادت نائل آمدند، انتقام خود را از سران استکبار و صهیونیسم خواهد گرفت.

در پایان، بار دیگر شهادت مظلومانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) را به ساحت مقدس ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای رهبر جدیدمان، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در پیمودن مسیر نورانی انقلاب اسلامی مسئلت می‌نماییم.



و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم



سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران

19 رمضان المبارک 1446 - 18 اسفند1404



