آژیر خطر در اراضی اشغالی به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، موج سیودوم حملات موشکی ایران عصر امروز (دوشنبه) سراسر سرزمینهای اشغالی را دربر گرفت و آژیرهای هشدار در دهها شهر، شهرک صهیونیستنشین، پایگاه نظامی و مناطق صنعتی از تلآویو تا دره اردن بهطور همزمان به صدا درآمد.
در منطقه یَرکون، آژیرها در مجموعهای طولانی از شهرکها و مناطق صنعتی از جمله العاد، مودیعین و رأسالعین فعال شد. در منطقه شارون نیز چندین شهر و شهرک در وضعیت هشدار قرار گرفتند. همچنین طولانیترین فهرست هشدار در اطراف کرانه باختری منتشر شد و دهها شهرک، پایگاه نظامی در معرض خطر اعلام شدند. در دره اردن نیز چندین پایگاه نظامی آژیرهای ممتد را تجربه کردند.
مناطق مرکزی فلسطین اشغالی شامل تلآویو، یافا، گوش دان، پتاحتیکوا، رمتگن، بتیم، بنیبراک و دهها نقطه دیگر، آژیرهای پیاپی به صدا درآمد و ساکنان به پناهگاهها منتقل شدند. شهرهای دیگر نیز از جمله ریشونلتصیون، شِفِلا و مناطق نظامی اطراف آن در وضعیت هشدار قرار گرفتند. لحظاتی بعد موج دوم و سوم هشدارها فعال شد و مناطقی از جمله الجلیل نیز به فهرست نقاط در معرض حمله اضافه شدند.
رسانههای عبری گزارش دادهاند که سامانههای دفاعی رژیم صهیونیستی با حجم بیسابقهای از اهداف مواجه شدهاند و احتمال ادامه موجهای بعدی نیز وجود دارد.
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