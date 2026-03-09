سازمان مدارس غیردولتی با رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با فرزند خلف و صالح رهبر شهید در آستانه گام‌های سترگ عزت ملی تبریک گفت و تجدید عهد کرد.

در متن پیام احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت قهرمان و بصیر ایران اسلامی

در آستانه گام‌های بلند و سرنوشت‌ساز عزت ملی، در شرایطی که روح مقاومت ملت سرافراز ایران، نقشه‌های شوم بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، به ویژه صهیونیست‌های جنایتکار و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته است، وظیفه خود می‌دانم به نمایندگی از سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، مراتب سرافرازی و مباهات خویش را از این همدلی و صلابت مثال‌زدنی ابراز دارم.

این ایام، یادآور غیرت دینی و پایمردی است که در هشت سال دفاع مقدس، با تکیه بر ایمان الهی و رهبری‌های داهیانه امام راحل (قدس سره)، برگ زرینی در تاریخ این سرزمین رقم زد. امروز، وظیفه ما به عنوان وارثان آن حماسه‌ها، در قبال نسلی که آینده ایران را خواهد ساخت، خطیرتر از گذشته است.

در این مسیر، بی‌تردید نقشه راه ما روشن است؛ منشور عزت و اقتدار ما برگرفته از اندیشه‌های والای امام راحل (ره)رهبر شهیدمان و تدابیر حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) است که چونان قامتی بلند، هدایت کشتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برعهده گرفته است.

این انتخاب بی شک تجدید پیمانی است با آرمان‌های بلند امام راحل (ره)، ایستادگی در برابر ظلم و تلاش بی‌وقفه برای اعتلای ایران اسلامی و لذا در این مسیر روشن با توکل به خداوند متعال با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بیعت کرده و اعلام می‌داریم که تا آخرین نفس، پاسدار ارزش‌های والای اسلامی و دستاوردهای خون شهدا خواهیم بود.

جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان این مرز و بوم، با الهام از سیره شهدا و با روحیه جهادی، عرصه را بر فتنه‌گران تنگ خواهند کرد و ثابت خواهند نمود که راه عزت و سربلندی ایران، جز با تمسک به ولایت و وحدت ملی حاصل نمی‌شود.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید مان حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، انتخاب شایسته و مدبرانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را که فرزند خلف و صالح ایشان و نمادی از تداوم راه روشن امام در این دوران حساس هستند، را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، خانواده معزز شهدا و جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و اطمینان دارم که با رهبری خردمندانه و مشارکت هوشمندانه، از این روزهای تاریخی نیز سربلند عبور کرده و شاهد تحقق وعده الهی مبنی بر پیروزی نهایی حق بر باطل خواهیم بود.