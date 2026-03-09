به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحسن حسینی شامگاه دوشنبه در تجمع مردم شهر سنندج در سخنانی با تبریک انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز اقتدار و استقامت ملت ایران به حدی رسیده که دوست و دشمن در برابر آن متحیر ماندهاند و هیچ قدرتی توان شکست این کشور را ندارد.
وی افزود: دلیل شکستناپذیری ایران اسلامی، روحیه جهاد در راه وطن و ایستادگی در برابر جبهه کفر است؛ روحیهای که مسلمانان و بهویژه شیعیان آن را از مکتب امام حسین(ع) آموختهاند.
الگوگیری از مکتب عاشورا در مقابله با دشمنان
امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه مکتب مقابله با دشمنان اسلام از قیام عاشورا الهام گرفته است، به برخی ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: هیچ مرجعی به اندازه آن رهبر شهید با صراحت و قدرت، فتوای حرام بودن توهین به مقدسات اهل سنت را صادر نکرد.
ماموستا حسینی ادامه داد: قائد شهید امت در عرصه سیاسی و ملی نیز از درایت و تدبیر ویژهای برخوردار بود؛ چنانکه در سفر سال ۱۳۸۸ به استان کردستان، علاوه بر دیدار با خانوادههای شهدا، از جانباختن جوانان عضو گروهکهای معاند نیز ابراز تأسف کردند.
هشدار به ضدانقلاب درباره هرگونه تجاوز به خاک ایران
وی با محکومیت تلاش گروههای ضدانقلاب برای تعرض به خاک کشور تأکید کرد: تمایلی نداریم حماسه تنگه مرصاد در کردستان تکرار شود، اما به سران ضدانقلاب هشدار میدهیم که در صورت هرگونه تجاوز از مرزهای استان، با برخورد قاطع مردم کُرد مواجه خواهند شد.
امام جمعه موقت سنندج خاطرنشان کرد: کردستان سرزمین علما، اولیا و حماسهسازان است و مردم این دیار همواره از حریم کشور دفاع کردهاند؛ همانگونه که در جنگ با روس و انگلیس نیز رشادتهای فراوانی از خود نشان دادند.
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