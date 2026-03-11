انتخاب رهبر انقلاب باعث یأس دشمنان شد؛ اعضای مجلس خبرگان جهاد کردند

جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از اقدام مجلس خبرگان رهبری در انتخاب به موقع و شایسته سومین رهبر انقلاب اسلامی، گفت: این انتخاب، یک اقدام جهادی و انقلابی بزرگ از سوی اعضای مجلس خبرگان رهبری بود.
وی ادامه داد: انتخاب ولی فقیه جدید، وظیفهای بسیار سنگین بود که اعضای مجلس خبرگان رهبری با تمام ظرفیت و مجاهدتهای خود این امر را به سرانجام رساندند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کار در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران تحت تهدیدات امنیتی و سیاسی شدید بود، با این حال، اعضای مجلس خبرگان با اخلاص و نگاه به مصالح کلی انقلاب، در انجام این وظیفه، کاملا جهادی عمل کردند.
وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران تمام توان خود را برای حمله نظامی علیه کشورمان به کار میگیرند، اعضای مجلس خبرگان با درایت و شجاعت، انتخابی هوشمندانه و حکیمانه انجام دادند.
کوچکینژاد به انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان ولی فقیه جدید اشاره کرد و گفت: این انتخاب در حقیقت پاسخی دندانشکن به اظهارات مداخلهجویانه و تهدیدآمیز مقامات آمریکایی، از جمله ترامپ، در خصوص فرآیند انتخاب رهبر جدید انقلاب بود.
وی افزود: دشمنان انقلاب، به ویژه آمریکا، همواره در تلاشند تا بر اراده ملت ایران تاثیر بگذارند و حتی در تعیین سرنوشت کشور دخالت کنند. اما انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای نشان داد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در مقابل تهدیدات خارجی عقبنشینی نخواهد کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای با دیدگاههای ناب اسلامی و انقلابی خود، قطعا میتواند ادامهدهنده راه امام خمینی (ره) و امام شهیدمان باشد و انقلاب اسلامی را در مسیر صحیح خود هدایت کند.
وی افزود: این انتخاب نه تنها موجب تقویت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی شد، بلکه موجب ایجاد امید و اعتماد در میان دلبستگان به انقلاب شد. از طرفی، دشمنان انقلاب اسلامی، این انتخاب را به شدت ناامید کننده و مایوسکننده دیدند، چرا که به وضوح نشان داد که نه تنها انقلاب اسلامی در حال نابودی نیست، بلکه با قدرت و استحکام بیشتری به پیش میرود.
کوچکینژاد بیان کرد: این انتخاب نشان داد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسیر حرکت بر اساس اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی تعیین میشود و هیچ تهدید خارجی و هیچ چالش داخلی نمیتواند مسیر انقلاب را تغییر دهد.
