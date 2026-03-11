تولید بدون وقفه دارو و شیرخشک زیر بمباران دشمن صهیونیستی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در روزهایی که تهدیدات هوایی بر سر کشور می‌پیچد، سیستم سلامت ایران نه تنها در حال توقف نیست، بلکه در حال تقویت و تکثیر قدرت است

اینان، آن‌هایی که در لحظاتی که بسیاری در جست‌وجوی پناهگاه هستند، به دل حادثه می‌رسند و در برابر خطر، دست به نجات می‌زنند.

در این میان، دارو و شیر خشک، نه فقط اقلام سلامت، بلکه نور امید هستند، یک نوری که در سایه تهدید، می‌تواند جان بشر را نجات دهد.

در پی شرایط اضطراری کشور، ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تداوم خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور خبر داد و تأکید کرد که هیچ گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نخواهد شد.

اطلاعیه این ستاد اعلام کرد: در صورت قطعی یا اختلال سامانه‌های الکترونیکی، نسخه‌نویسی و ارائه خدمات به صورت دستی انجام می‌شود و تمامی مراکز درمانی و داروخانه‌ها موظف به پذیرش نسخه‌های کاغذی هستند.

همچنین در شرایط اضطراری، تحویل دارو بدون نیاز به استعلام سامانه‌های برخط انجام خواهد شد و اطلاعات مربوطه پس از بازگشت شرایط عادی در سامانه‌ها ثبت می‌شود.

ذخایر دارو، نه یک ذخیره، بلکه یک گنجینه است

در این بین، ارائه دارو و خدمات درمانی به بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج با هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در مراکز مربوطه تداوم دارد و هیچ وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نخواهد شد، همچنین مابه‌التفاوت تعرفه دولتی تا تعرفه بخش‌های غیردولتی در مراجعات اورژانسی از سوی دولت تأمین می‌شود و سهم بیمه پایه در مراکز غیرطرف قرارداد نیز طبق سازوکار مصوب پرداخت خواهد شد.

هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندکان شیر خشک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در تشریح آخرین وضعیت بازار شیرخشک اظهار داشت: با اطمینان کامل می‌گویم که ذخایر بسیار خوبی در کشور موجود است. در حال حاضر تمرکز ما بر مدیریت صحیح توزیع است تا کالا به‌خوبی در دسترس همگان قرار گیرد و از اتلاف منابع جلوگیری شود.

تولید شیرخشک به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است تا با کمبودی مواجه نشویم.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از وضعیت مطلوب ذخایر دارویی، تجهیزات پزشکی و تولید شبانه‌روزی شیرخشک در کشور خبر داد.

عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تأکید بر ثبات در ذخایر دارویی، لوازم مصرفی و شیرخشک، از آمادگی کامل نظام سلامت برای عبور از روزهای سخت خبر داد.

تولید بدون وقفه و ذخایر چند هفته‌ای

وی با اشاره به تداوم روند توزیع در سطح کشور افزود: برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده تا توزیع کالا با کیفیت بهتری صورت گیرد. تولیدکنندگان هیچ مشکلی در فرایند تولید ندارند و ما نه‌تنها در بخش محصول ساخته‌شده، بلکه در زمینه مواد اولیه نیز ذخایر بسیار خوبی داریم که می‌تواند تا هفته‌ها بدون کوچک‌ترین مشکلی نیاز بازار را پوشش دهد.

ذخایر راهبردی اقلام حیاتی از جمله دارو و شیرخشک تحت مدیریت کامل قرار دارد و تأمین و توزیع آن با نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی و همکاری شرکت‌های پخش به صورت مستمر انجام می‌شود و آمادگی کامل شبکه سلامت کشور نیز تأیید شده و با فعال بودن سازوکارهای پشتیبانی، هماهنگی بین‌بخشی و آماده‌باش کامل مراکز درمانی، نظام سلامت کشور با حداکثر ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرد که تمامی داروخانه‌های منتخب، شبانه‌روزی و دولتی سراسر کشور کماکان به فعالیت عادی و شبانه‌روزی خود ادامه داده و آمادگی کامل جهت تأمین نیازهای دارویی هموطنان عزیز را دارند.

تولیدکنندگان دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شرکت‌های توزیع‌کننده با حداکثر توان و مطابق با برنامه‌ریزی‌های مدون، وظایف خود را در تأمین و توزیع اقلام سلامت محور به نحو احسن ایفا می‌کنند.

ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و سایر فراورده‌های سلامت، توانایی پاسخگویی به کلیه نیازهای پیش‌بینی شده و اضطراری کشور را دارا می‌باشد.

کمیته بحران سازمان غذا و دارو به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در حال پایش و نظارت است و آمادگی عملیاتی کامل دارد.