وضعیت دانشگاه تهران پس از شروع جنگ؛ شهادت تعدادی از دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید در مورد وضعیت دانشگاه تهران پس از شروع جنگ گفت: در ۱۰ روز گذشته روزهای بسیار سختی داشتیم. مجبور بودیم به دلیل خطرات نزدیکی خوابگاه‌ها به برخی مراکز حساس، به سرعت دانشجویان را از خوابگاه تخلیه کنیم، چراکه خطرات زیادی خوابگاه‌ها را تهدید می‌کرد.

وی افزود: خیلی از دانشجویان در این فرآیند اذیت شدند. برخی دانشجویان وسایلشان جامانده است و هماهنگی انجام شده تا دانشجویان بتوانند وسایل ضروری خود را با هماهنگی کوی بردارند.

رئیس دانشگاه تهران در مورد روند برگزاری کلاس‌های درس توضیح داد: در هفته دوم پس از جنگ، از روز یکشنبه کلاس‌ها به صورت مجازی شروع شده است ولی این اختیار به اساتید داده شده در صورتی که امکان برگزاری کلاس به صورت آنلاین ندارند، کلاس‌ها را آفلاین برگزار کنند و محتوای کلاس را ضبط کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه تهران از روز شروع جنگ حتی یک روز هم تعطیل نبوده است، ادامه داد: باید کارهای لازم برای پایان سال از جمله مسائل مربوط به اعتبارات، پرداختی‌ها و بدهی به پیمانکاران باید پیگیری می‌شد.

تا زمان فراهم شدن امنیت کلاس‌ها به صورت مجازی ادامه می‌یابد

امید با اشاره به نامشخص بودن وضعیت جنگ، گفت: باید آمادگی لازم برای همه وضعیت‌ها داشته باشیم. اگر جنگ با پیروزی رزمندگان و شکست متجاوزان به پایان رسید، در ابتدای سال آینده و بعد از تعطیلات نوروز کلاس‌ها طبق روال برگزار خواهد شد و آمادگی برای اسکان دانشجویان وجود دارد.

وی افزود: اگر خدای نکرده جنگ ادامه پیدا کند و امکان برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری نبود، کلاس‌ها تا زمانی که امنیت کافی فراهم شود، به صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشجو بدون دانشگاه، استاد و کارمند یک مکان بدون روح است، گفت: همه ما از اینکه دانشگاه تعطیل است ناراحت هستیم و می‌خواهیم به وضعیت عادی برگردیم.

وی اظهار کرد: دانشگاه تهران پیشتاز بازگشایی حضوری دانشگاه بود و علی‌رغم نگرانی‌هایی که وجود داشت و توصیه‌هایی که برای مجازی شروع شدن دانشگاه در نیمسال دوم وجود داشت، به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کرد. این نشان‌دهنده علاقه دانشگاه به فعالیت حضوری است ولی این شرایط بر ما تحمیل شده و اولین روزی که شرایط فراهم شود، کلاس‌ها را به صورت حضوری برگزار خواهیم کرد.

شهادت تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران

وی در مورد دانشجویان شهید دانشگاه تهران گفت: در این جنگ تعدادی از دانشجویان کشور به شهادت رسیدند و در دانشگاه تهران نیز ۳،۴ نفر از دانشجویان شهید شدند. بعد از فراهم شدن شرایط بزرگداشتی برای این دانشجویان برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: دشمنان درصدد تجزیه کشور هستند و ما وظیفه داریم اختلافات را کنار بگذاریم و پای ایران و یکپارچگی ایران بایستیم. این جنگ به پایان می‌رسد و دوران شادابی و صلح به کشور برمی‌گردد و امیدواریم دانشگاه را آنطور که رضای خداوند است حفظ کنیم.

وی افزود: نگرانی‌هایی در مورد آسیب به دانشگاه‌ وجود دارد و بخش‌هایی از دانشگاه در معرض خطر است و امیدواریم خداوند کمک کند دانشگاه را حفظ کنیم و این امانتی که به طور موقت در اختیار ماست به نسل بعد منتقل کنیم.