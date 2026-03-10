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۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

عزاداری مردم کازرون فارس در شب شهادت امیرالمومنین (ع)

عزاداری مردم کازرون فارس در شب شهادت امیرالمومنین (ع)

کازرون- در این ویدئو مراسم عزاداری و زنجیرزنی مردم شهر کازرون در شب شهادت مولا امیرالمومنین (ع)‌را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6771451

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