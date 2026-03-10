https://mehrnews.com/x3bzgT ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6771451 استانها فارس استانها فارس ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲ عزاداری مردم کازرون فارس در شب شهادت امیرالمومنین (ع) کازرون- در این ویدئو مراسم عزاداری و زنجیرزنی مردم شهر کازرون در شب شهادت مولا امیرالمومنین (ع)را مشاهده کنید. دریافت 18 MB کد مطلب 6771451 کپی شد مطالب مرتبط تجمع و عزاداری مردم شیراز در سوگ امام شهید امت برپایی احیای لیالی قدر به یاد رهبر شهید انقلاب در مساجد فارس سوگواری مردم شیراز در پی شهادت رهبر انقلاب برگزاری دسته بزرگ عزای امیرالمؤمنین(ع) در قزوین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مساجد فارس برگزار میشود برچسبها دسته عزاداری شهادت امام علی(ع) کازرون امیرالمومنین(ع)
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