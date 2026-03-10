۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۱۱

۹۵ درصد شهروندان زنجانی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی رضایت دارند

زنجان- سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان از رضایت ۹۵ درصدی شهروندان زنجانی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در ایام جنگ تحمیلی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در بازدید از نحوه تأمین کالاهای ضروری و عملکرد فروشگاه‌های طرف قرارداد با کالابرگ در دوران جنگ، افزود: با توجه به تأکید بر حضور میدانی در راستای تأمین معیشت مردم در دوران جنگ در جریان بازدیدها، وضعیت موجودی و قیمت کالاها و نحوه ارائه خدمات توسط این فروشگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت که ۹۵ درصد همشهریان از این روند ابراز رضایت‌مندی کردند.

وی اظهار کرد: هدف از این بازدیدها، نظارت بر عملکرد فروشگاه ها در تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم و بررسی نحوه تأمین کالاهای ضروری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: شمار فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ حمایتی در این استان حدود سه هزار مورد بود که در حال حاضر با عقد قرارداد به حدود ۶ هزار فروشگاه افزایش یافته است.

کریمی اظهار داشت: مرحله هشتم طرح کالابرگ حمایتی از ۱۵ اسفند با سازوکار جدید و اضافه شدن میوه و تره‌بار به سبد کالابرگ اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بسیج همه امکانات و همکاری مناسب شبکه توزیع و فروشگاه‌ها، اجرای این مرحله بدون وقفه ادامه دارد و شرایط جنگی نیز نتوانسته است خللی در روند اجرای طرح ایجاد کند.

کد خبر 6771461

    • صادق IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      به خداقسم حاضرم تواین شرایط همه دار وندارم روبدم ولی ملت ووطن ورهبرم آسیب نبینند.
    • علی اصغر IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      سلام و درود خداوند بر تمامی پرسنلی که این روز به ملت مظلوم ایران همچون رزمندگان هشت سال دفاع مقدس جانانه و بیوقفه خدمت شایسته دارند

