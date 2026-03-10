۹۵ درصد شهروندان زنجانی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی رضایت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در بازدید از نحوه تأمین کالاهای ضروری و عملکرد فروشگاه‌های طرف قرارداد با کالابرگ در دوران جنگ، افزود: با توجه به تأکید بر حضور میدانی در راستای تأمین معیشت مردم در دوران جنگ در جریان بازدیدها، وضعیت موجودی و قیمت کالاها و نحوه ارائه خدمات توسط این فروشگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت که ۹۵ درصد همشهریان از این روند ابراز رضایت‌مندی کردند.

وی اظهار کرد: هدف از این بازدیدها، نظارت بر عملکرد فروشگاه ها در تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم و بررسی نحوه تأمین کالاهای ضروری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: شمار فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ حمایتی در این استان حدود سه هزار مورد بود که در حال حاضر با عقد قرارداد به حدود ۶ هزار فروشگاه افزایش یافته است.

کریمی اظهار داشت: مرحله هشتم طرح کالابرگ حمایتی از ۱۵ اسفند با سازوکار جدید و اضافه شدن میوه و تره‌بار به سبد کالابرگ اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بسیج همه امکانات و همکاری مناسب شبکه توزیع و فروشگاه‌ها، اجرای این مرحله بدون وقفه ادامه دارد و شرایط جنگی نیز نتوانسته است خللی در روند اجرای طرح ایجاد کند.