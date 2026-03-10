به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه بیعت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله مجتبی خامنه ای آمده است:

ملت ولایت‌ مدار ایران اسلامی، اینک در آستانه بهار طبیعت، شاهد بهار دیگری در نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند.

انتخاب مدبرانه و شایسته حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با امامت را به نمایش گذاشت.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان، به عنوان سربازان عرصه فرهنگ و تبلیغ دین، این انتخاب تاریخی را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، امت اسلامی و ملت شهیدپرور ایران تبریک عرض نموده و با تأسی به آیه شریفه «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»، بیعتی دوباره با آرمان‌های والای انقلاب و ولی‌فقیه زمان خود منعقد می‌سازیم.

ما ضمن پاسداشت یاد و راه پرافتخار رهبر شهید، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه) که عمر خود را در مسیر جهاد تبیین و اعتلای کلمه حق سپری کرد، با رهبر جدید انقلاب عهد می‌بندیم: حافظ حریم ولایت و میراث گرانسنگ شهدا باشیم.

در میدان جهاد تبیین و مقابله با تهاجم فرهنگی، استوار و شجاع بمانیم.

زبان گویا و قلم رسا را در مسیر امیدآفرینی و روشنگری دینی به کار گیریم.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی روزافزون رهبر معظم انقلاب در این مسئولیت خطیر و تداوم عزت ایران اسلامی را مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان