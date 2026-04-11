برگزاری کارگاه تخصصی راهبری میدان و جهاد تبیین در تبلیغات اسلامی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی و تبیینی سازمان تبلیغات اسلامی، در کارگاه تخصصی«راهبری میدان و جهاد تبیین» که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان برگزار شد بر ضرورت ابتکارات و مهارت‌های نوین در تحقق رسالت تبیینی در شرایط کنونی تأکید شد.

حجت الاسلام رضایی، با بیان اینکه رسالت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، تبیین اسلام ناب و انقلاب اسلامی است، افزود: در جریان جنگ و تقابل جبهه حق و باطل، به‌ویژه با تأکید بر شعار سال، بیش از هر زمان دیگر به هدف‌گیری دقیق در مقابله با جنگ رسانه‌ای و شبهه‌سازی دشمن نیاز داریم.

وی ادامه داد: تحقق جهاد تبیین از طریق ساختار هرمی «ستاد، راهبر میدان، کنشگران» و در نهایت رساندن حرف حق به عامه مردم، به‌مثابه یک فریضه فوری، شرعی و عینی محقق خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان هم گفت: با دعوت از اساتید مجرب کشوری و حضور در مناطق مختلف از جمله در جنوب و شرق استان، نهادینه‌ سازی این خط‌مشی محتوایی در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

در این نشست کارشناسان فرهنگی به ارائه گزارشی درباره میدان داری جنگ تحمیلی سوم ارائه کردند.