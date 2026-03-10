شهروندان قمی خسارت دیده، نگران منازل و خودروی خود نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مباحثی که با جدیت در مجموعه مدیریت استان پیگیری میشود و در جلسات روز سهشنبه نیز دنبال شد، بحث تخصیص اعتبار برای اماکن آسیب دیده است.
وی اضافه کرد: ارزیابی لازم در چند نقطه از شهر که مورد تهاجم قرار گرفته بود، برای ساختمانهایی که مالکین آنها حضور داشتند به اتمام رسیده است.
معاون استاندار قم با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ اکیپ درحال نصب شیشه در این ساختمانها هستند، مطرح کرد: همچنین اکیپهای مختلف دیگری نیز درحال ارزیابی خودروهای صدمه دیده هستند.
وی با بیان اینکه تلاش داریم پرداخت خسارتها سریعتر انجام شود، عنوان کرد: برخی از ساختمانها که آسیب شدید دیدند و نیازمند بازسازی و تعمیر کلی هستند، باید مالکین در مکانهای دیگری مستقر شوند که این موضوع از طریق مدیریت بحران استان قم درحال پیگیری است.
سامری با اشاره به دیگر پیگیریهای معاونت عمرانی استانداری قم در روزهای اخیر، گفت: موضوع مهم دیگری که در دستور کار قرار گرفت، بحث پیگیری تخصیص اعتبارات آخر سال برای شهرداریها و دهیاریهای استان است که بخش مهمی از آن از سوی تهران انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در اعتبارات ماده ۵۸، ۷ و ۴۲ برای شهرداریها، تخصیصها انجام شده و واریزیها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این اقدامات موجب میشود تا مشکلات شهرداریها برای انجام عملیاتهای پایان سال به حداقل برسد.
قم- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: ارزیابی خسارت شهروندان قم، در محلاتی که مورد حمله دشمنان قرار گرفته، درحال انجام است.
