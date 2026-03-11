امروز زمان سوگواری نیست بلکه روز استقامت و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله علی نظری منفرد شامگاه سه شنبه در آیین احیای شب بیست‌ویکم ماه رمضان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه این شب، شب قدر و شب شهادت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است، گفت: وضعیت کشور در روزهای اخیر، وضعیتی ویژه و خطیر است و حدود ده روز از آغاز جنگی می‌گذرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی میان مذاکره، آن را بر ملت ایران تحمیل کردند.



وی با اشاره به جایگاه رهبری در این دوران حساس افزود: هرچند رهبر معظم انقلاب در حال حاضر در میان امت حضور ندارند، اما فرزند بزرگوار ایشان با رفتار و گفتار خود آرامش را بر دل‌ها جاری ساختند و این نعمت بزرگ باید قدر دانسته شود، چرا که پیروزی نهایتاً از آن مؤمنان خواهد بود.



استاد حوزه علمیه قم، ضمن تجلیل از رزمندگان حاضر در میدان نبرد، خاطرنشان کرد: یاد و نام کسانی که در جبهه‌های حق علیه باطل شب‌های قدر را در فضای معنویت احیا می‌کنند باید گرامی داشته شود و از خداوند می‌خواهیم این عزیزان را از آسیب‌ها مصون دارد و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در سایه لطف خویش محافظت کند.



وی تأکید کرد: چنین لحظاتی، دعا و ارتباط قلبی با خداوند را نباید از یاد برد، زیرا یقیناً خداوند پاسخ بندگان خالص خود را خواهد داد.



نظری منفرد در ادامه با اشاره به لحظات پایانی عمر شریف امیرالمؤمنین علیه‌السلام گفت: هنگامی که حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن در محراب به بستر افتادند، اطرافیان طبیبی برای ایشان آوردند و توصیه به وصیت کردند و زنده ماندن آن حضرت تا دو روز پس از ضربت معجزه‌ای الهی بود و در همان مدت کوتاه سخنانی فرمودند که راهگشای زندگی مؤمنان است.



وی در بازخوانی بخشی از وصایای امام علی علیه‌السلام اظهار کرد: حضرت در آن لحظات فرمودند من که دیروز در میان شما سلامت بودم و امروز در بستر افتاده‌ام و فردا از میان شما خواهم رفت، برای شما عبرتی هستم از عمر کوتاه بهره ببرید و فرصت‌ها را از دست ندهید.



وی بیان کرد: برای باقی‌مانده عمر انسان هیچ قیمتی متصور نیست، چرا که می‌تواند جبران گذشته باشد و فرصت‌های از دست‌رفته را زنده کند، از همین رو، شدیدترین اندوه انسان، اندوه از دست دادن فرصت‌ها معرفی شده است.



این استاد حوزه علمیه قم سپس به وفاداری اصحاب امیرالمؤمنین اشاره کرد و افزود: حجر بن عدی از یاران صادق حضرت علی (ع) در واپسین لحظات عمر ایشان گریه می‌کرد که امام به او فرمودند، گریه مکن، روزی خواهد رسید که میان دو راه قرار خواهی گرفت یا دوستی با علی یا دشمنی با علی و حجر پاسخ داد، اگر مرا بکشند و بدنم را بسوزانند، از شما جدا نخواهم شد و این وفاداری در تاریخ جاودانه ماند.



آیت‌الله نظری منفرد با تأکید بر لزوم حرکت بر مدار سیره علوی، اظهار داشت: امام علی (ع) فرمودند یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید و نمی‌توان نسبت به ظلم در جامعه بی‌تفاوت بود و وظیفه همه ماست که در صحنه بمانیم و حضور مؤمنانه خود را حفظ کنیم، چرا که وعده الهی بر پیروزی اهل ایمان و حق است.



وی با اشاره به ماجرای صعصعه بن صوحان عبدی، از یاران امیرالمؤمنین(ع)، گفت: صعصعه قصد دیدار حضرت را داشت اما اجازه نیافت، پس پیغامی فرستاد و نوشت، ای امیرالمؤمنین، خدا در روح تو عظمت یافت و تو به شناخت حقیقی پروردگار رسیدی و حضرت در پاسخ فرمود، تو یاوری بودی که هزینه‌ای بر دوش من نداشتی، اما بیشترین کمک را کردی و این نمونه‌ای از وفاداری و اخلاص است که باید الگوی عمل برای مؤمنان در خدمت به دین و انقلاب باشد.



آیت‌الله نظری منفرد ضمن تجلیل از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان اظهار داشت: همان‌گونه که مسئولان اعلام کردند، ملت ایران از پا نخواهد نشست تا دشمن را وادار به پشیمانی کند. امروز، زمان سوگواری نیست؛ بلکه روز استقامت و ایستادگی در راه نظام و آرمان‌های الهی است تا به مدد ایمان و وحدت، دشمنان شکست خورده و بازدارنده حقیقی منافع ملت محقق شود.