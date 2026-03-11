البطائح با هدایت مجیدی به بقا در لیگ امارات امیدوار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال البطائح و عجمان در هفته نوزدهم لیگ ادنوک اماران شامگاه سه‌شنبه ۱۹ اسفند و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه خالد بن محمد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان فرهاد مجیدی در البطائح به پایان رسید.

مروان فهد در دقیقه ۹ موفق شد تک گل سه امتیازی تیمش را به ثمر برساند تا البطائح پس از ۵۵ روز طعم پیروزی را بار دیگر بچشد.

البطائح با کسب سه امتیاز این بازی ۱۶ امتیازی شد و در رده سیزدهم جدول قرار گرفت تا همچنان به بقا در لیگ امارات امیدوار باشد.

تیم البطائح با هدایت مجیدی و در ۱۹ دیدار موفق به کسب ۴ پیروزی. ۴ تساوی و ۱۱ شکست شده است و شاگردان این مربی این مربی ایرانی تاکنون ۱۰ گل به ثمر رسانده اند و ۲۸ گل دریافت کرده اند و تنها برای بقا در لیگ تلاش می کنند.