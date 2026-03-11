سوال روز بیست و یکم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن کتابی است که یاد آوری می‌شود خوشبختی واقعی در دل آرام و رفتار درست است، نه در مال و مقام. هرکس با عمل به آموزه‌های قرآن، مسیر رشد، آرامش و خیر را در زندگی خود پیدا می‌کند.

سوال مسابقه روز بیست و یکم زندگی با آیه ها:

با توجه به مفهوم آیه ۶۹ سوره مبارکه عنکبوت

وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

کسانی که در راه ما کوشیده‌ اند به یقین راه ‌های خود را بر آنان می ‌نماییم و در حقیقت ‌خدا با نیکوکاران است

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. هدایت الهی نتیجه مجاهدت در راه خداست

۲. صبر و نماز تکیه گاه محکم مومن

۳. ببخش تا بخشیده شوی

۴. جواب دادن بدی با خوبی

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.