به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» در استان گلستان، سؤال بیست و یکم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۶۹ سوره عنکبوت در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
بر این اساس، سؤال مطرحشده از شرکتکنندگان این طرح چنین است:
مفهوم آیه ۶۹ سوره عنکبوت (وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱.هدایت الهی، نتیجه مجاهدت در راه خداست
۲. صبر و نماز، تکیه گاه محکم مؤمن
۳. ببخش تا بخشیده شوی
۴.جواب دادن بدی با خوبی
بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال کنند.
پاسخ صحیح سوال روز بیستم...
مفهوم آیه ۲ سوره عنکبوت (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ) در کدام گزینه بیان شده است
۲. مومنان قطعا آزمایش خواهند شد
مسابقه «زندگی با آیهها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینهسازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان در حال اجراست.
هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.
