به گزارش خبرگزاری مهر،ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان بازدیدهای سرزده و میدانی خود با حضور در ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلالاحمر ضمن بازدید از بخشهای مختلف آن، دیداری با امدادگران داشت و آخرین وضعیت امدادرسانی را مورد ارزیابی قرار داد.
وی ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح ومردم شریف ایران اسلامی بدست امریکا و رژیم جنایتکار صهیونی انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای مد ظله العالی بعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، را تبریک و تهنیت گفت.
رئیس سازمان بازرسی در این بازدید، با ابلاغ سپاس و قدردانی ریاست قوه قضاییه از مجاهدتهای کادر امدادی، اظهار داشت:امروز جمعیت هلالاحمر در خط مقدم این جنگ تحمیلی قرار دارد و در لحظات بحرانی، آنجا که همه از کانون خطر فاصله میگیرند، نیروهای فداکار هلالاحمر شجاعانه به دل خطر میزنند تا جان هموطنان خود را نجات دهند.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود در میان امدادگران، با تمجید از حضور مستمر ریاست جمعیت هلالاحمر در مناطق عملیاتی و مناطق بمباران شده، برای تمامی داوطلبان و کارکنان این جمعیت، آرزوی سلامتی کرد.
گفتنی است همه استانها بصورت وبیناری در جلسه حضور داشته و گزارشی از اقدامات خود را ارائه کردند.
نظر شما