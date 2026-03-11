۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

دختر تکواندوکار ۹‌ ساله اولین شهیده ورزشکار زنجان شد

زنجان- «مهنیا حسن زاده» دختر ۹ ساله تکواندوکار زنجانی در حملات آمریکایی- صهیونیستی به شهادت رسید و به عنوان اولین شهید خانم ورزشکار استان زنجان ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاداره کل ورزش وجوانان استان زنجان، شهیده مهنیا حسن زاده از ورزشکاران رشته تکواندو استان زنجان و از شاگردان استاد نگار مددخانی بود که در حملات آمریکایی صهیونیستی بامداد روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه به همراه مادر و خواهرش در منزل مسکونی به شهادت رسید.

جامعه ورزش و جوانان استان زنجان ضمن محکومیت این جنایت، اعلام می دارد راه این شهدا را ادامه خواهند داد و یاد و نام آنان همواره در میان ورزشکاران و جوانان استان زنده خواهد ماند.

پیش از این، محمود دوستی از ورزشکاران رشته جودو و علیرضا فیروزی از کاراته کاران استان در حملات صهیونیستی - آمریکایی به شهادت رسیدند.

۴۱ شهید نظامی و غیرنظامی سهم استان زنجان در دفاع از کیان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی دوم است که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به بهانه‌های واهی علیه ملت ایران آغاز شد.

