۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

اجرای پویش «جان شما و جان آب» در استان سمنان

سمنان- مدیرعامل آب و فاضلاب سمنان با هشدار نسبت به افزایش مصرف آب در روزهای پایانی سال و هم‌زمانی آن با ماه رمضان و سفرهای نوروزی، از آغاز پویش سراسری «جان شما و جان آب» خبر داد.

منصور کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی پویش جان شما و جان آب در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: کاهش و مدیریت مصرف آب در آستانه نوروز به خصوص همراهی مردم در صرفه جویی مصرف آب محور این طرح است.

وی افزود: با عنایت به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و به طبع آن افزایش مصرف آب شرب و همچنین با توجه به شرایط خاص حال حاضر کشور و حضور قابل توجه مهاجران و مسافران از استان های مجاور و به خصوص تهران، مدیریت مصرف آب به مراتب بیشتر اهمیت پیدا کرده است.

مدیرعامل آبفای سمنان همچنین با اشاره به تاثیر صرفه جویی مردمی در حفظ منابع آبی پایدار بیان کرد: کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب شرب، موجب عدم کاهش و افت فشار در شبکه و احیانا قطعی آب خواهد بود.

کشاورزیان افزود: شهروندان در مصارف آب غیر شرب نظیر استحمام و آبیاری فضای سبز، شستشوی ظروف و البسه (لباسشویی) و خودرو و محیط مشاع محل زندگی خود و ... مدیریت صحیح مصرف و صرفه جویی جدی و لازم را در دستور کار داشته باشند.

کشاورزیان با بیان اینکه مردم اگر از هدر رفتن آب شرب جلوگیری بعمل آورند کمک بسیار خوبی برای ما خواهد بود، افزود: از همه مردم برای همکاری با شرکت آبفا در زمینه مدیریت مصرف آب شرب تشکر می کنیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان سمنان خطاب به مردم استان هم گفت: از مردم درخواست می کنیم که برای پیشگیری از بروز افت فشار در شبکه آب نسبت به مدیریت صحیح مصرف آب اقدامات جدی و ضروری را مدنظر خود قرار دهند.

کشاورزیان افزود: برای اطمینان بیشتر، خانواده ها می توانند مقدار محدودی ذخیره آب شرب، حداکثر ۲۰ لیتر برای شرب در ایام ماه مبارک رمضان در محل سکونت خود داشته باشند.

