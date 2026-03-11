نفتالی بنت: با ترکیه وارد جنگ خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نفتالی بنت نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در اظهاراتی خصمانه علیه آنکارا که از مداخله‌جویی‌های نظامی این رژیم نشات می‌گیرد، گفت: اگر ترکیه تلاش کند یک ائتلاف اسلامی تشکیل دهد، احتمالا «اسرائیل» مجبور می‌شود بعد از ایران، جنگی را علیه ترکیه آغاز کند.

وی در ادامه مدعی شد: هرگونه ائتلاف اسلامی «به طور خودکار اقدامی تروریستی» و تهدیدی برای اسرائیل محسوب خواهد شد و ما هرگز بی‌تفاوت نخواهیم ماند.

نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی پیشتر نیز درباره تلاش‌های ترکیه برای آنچه تحریک عربستان علیه این رژیم و تشکیل یک محور سنی «متخاصم» شامل پاکستان هسته‌ای خوانده، هشدار داده و تاکید کرده بود که هدف ترکیه، «ایجاد یک شبکه ائتلافی» است که امنیت این رژیم را به خطر می‌اندازد.