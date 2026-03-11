  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

نفتالی بنت: با ترکیه وارد جنگ خواهیم شد

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت: اگر ترکیه تلاش کند که یک ائتلاف اسلامی تشکیل دهد، احتمالا «اسرائیل» مجبور می‌شود بعد از ایران، جنگی را علیه ترکیه آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نفتالی بنت نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در اظهاراتی خصمانه علیه آنکارا که از مداخله‌جویی‌های نظامی این رژیم نشات می‌گیرد، گفت: اگر ترکیه تلاش کند یک ائتلاف اسلامی تشکیل دهد، احتمالا «اسرائیل» مجبور می‌شود بعد از ایران، جنگی را علیه ترکیه آغاز کند.

وی در ادامه مدعی شد: هرگونه ائتلاف اسلامی «به طور خودکار اقدامی تروریستی» و تهدیدی برای اسرائیل محسوب خواهد شد و ما هرگز بی‌تفاوت نخواهیم ماند.

نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی پیشتر نیز درباره تلاش‌های ترکیه برای آنچه تحریک عربستان علیه این رژیم و تشکیل یک محور سنی «متخاصم» شامل پاکستان هسته‌ای خوانده، هشدار داده و تاکید کرده بود که هدف ترکیه، «ایجاد یک شبکه ائتلافی» است که امنیت این رژیم را به خطر می‌اندازد.

کد خبر 6771815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      بعد از جنگ با ایران مگه چیزی به نام اسرائیل باقی می مونه که بتونه با کسی وارد جنگ بشه؟
      • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
        صهيون ها در سراشيبى قبر هم دست از تهديد بر نمى دارند! وقاحت نجومى يك ميت!
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      اسراییل نابود خواهد شد بزودی . دم ایران و ایرانی گرم
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      کشورهای منطقه اگه عرضه داشتن الان نباید اینجوری تهدید میشدن
    • به GB ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      ترکیه کاری برخلاف میل آمریکا انجام نمی دهد.
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      این خاور میانه اگه به جای اینکه بزنن تو سر و کله همدیگه از سالها پیش متحد میشدن، امریکا و اسراییل اینجوری نمیتونستن بیان اینجا پایگاه بزنن و جولان بدن واسه خودشون!!
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      با ترکیه با بمب اتم صحبت کنید ....
    • هاتی IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      با ترکیه هیچکس نمی جنگد
    • هادی IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      پاسخ
      ترکیه هفتاد عدد بمب اتمی دارد اسرائیل هیچ وقت به ترکیه حمله نمی کند

