ظرفیت ورزشگاه بارسلونا بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و سویا در هفته بیست و هشتم لالیگا شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند و از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ رو در روی هم قرار می گیرند. شاگردان هانسی فلیک مدعی اصلی قهرمانی در فصل جاری لالیگا هستند و امیدوارند بتوانند از این بازی خانگی سه امتیاز را کسب کنند.

در همین حال و در روز یکشنبه علاوه بر انجام این بازی، انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا نیز برگزار می شود. با تصمیم شهرداری بارسلونا، اجازه بهره‌برداری از زون پشت دروازه شمالی ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ اجازه داده شده تا ظرفیت تماشاگران این ورزشگاه بازسازی شده به ۶۲ هزار و ۶۵۲ نفر افزایش یابد.

به این ترتیب آبی و اناری پوشان با تماشاگران بیشتری به مصاف سویا خواهند رفت.