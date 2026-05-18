قرارداد فلیک با بارسلونا تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه بارسلونا با اعلام رسمی، قرارداد هانسی فلیک سرمربی آلمانی خود را به مدت چند سال دیگر تمدید کرد؛ تصمیمی که در ادامه فصل موفق این مربی با کاتالانها اتخاذ شده است.
فلیک که در فصل جاری موفق شد بارسلونا را به عنوان قهرمانی رقابتهای لالیگا برساند، نقش مهمی در بازگشت این تیم به روزهای اوج داشته و توانسته ساختار تاکتیکی منسجم و نتایج باثباتی را در ترکیب آبیواناریها ایجاد کند.
او پس از این قهرمانی، مورد حمایت کامل مدیریت باشگاه قرار گرفت و در نهایت قراردادش تا سال ۲۰۲۸ تمدید شد تا پروژه فنی بارسلونا با هدایت او ادامه پیدا کند.
تمدید قرارداد فلیک در شرایطی صورت گرفته که بارسلونا امیدوار است با حفظ این سرمربی آلمانی، در سالهای آینده نیز در رقابتهای داخلی و اروپایی به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کند.
نظر شما