۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

هلاکت تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی/ انهدام کمپ پاتریوت

هلاکت تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی/ انهدام کمپ پاتریوت

با تشریح جزئیات موج سی‌وهشتم عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: نبرد قدرتمندانه با آمریکایی‌های تروریست و رژیم صهیونیستی جنایتکار ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ۳۱ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: عملیات شکوهمند و مقتدرانه رزمندگان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران در شب قدر بیست و یکم ماه مبارک رمضان در موج «سی و هشتم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا حیدر کرار علیه‌السلام» طومار بازمانده‌های نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید.

پس از ۲ ضربه سخت و توأمان موشکی به پایگاه بالگردی «العدیری» تعداد زیادی از سربازان آمریکایی تارومار و بیش از ۱۰۰ زخمی به بیمارستان‌های الجابر و المبارک کویت منتقل شدند.

شریان‌های زیرساختی پایگاه آمریکایی‌ها در بندر «مینا سلمان» به‌عنوان مرکز ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی از جمله سامانه بسیار کلیدی «لیدز» مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.

همزمان کمپ پاتریوت و سوله‌های تجهیزات و مراکز اسکان و تجمع سربازان تروریست آمریکایی در دو پایگاه دریایی «محمد الاحمد» و «علی السالم» نیز به‌شدت مورد اصابت قرار گرفتند.

جنگ با قدرت علیه آمریکایی‌های تروریست و رژیم صهیونیستی جنایتکار ادامه دارد.

فقط به تسلیم کامل دشمن می‌اندیشیم. زمانی جنگ را پایان می‌دهیم که سایه جنگ از کشور برداشته شود.

هادی رضایی

