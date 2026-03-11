ابلاغیه رئیس جهاددانشگاهی به واحدهای سازمانی این نهاد در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی در ابلاغیه ای از کلیه واحدهای سازمانی، پژوهشگاهها، پژوهشکدهها، دانشگاهها، مراکز فرهنگی، و رسانههای این نهاد در سراسر کشورخواست ضمن تعامل و هماهنگی کامل و مستمر با استانداران و مدیریت ارشد استان، نسبت به شناسایی، بسیج و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای مورد نیاز به خصوص در حوزههای پزشکی و سلامت؛ امداد و نجات و سایر زمینههای فرهنگی، آموزشی، فناورانه و رسانهای اقدام کنند.
در ابلاغیه دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی آمده است:
پیرو تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن عزیزمان و با عنایت به حساسیتها و شرایط ویژهای که کشور در مقطع کنونی با آن مواجه است، ضرورت بهکارگیری تمامی ظرفیتها و توانمندیهای جهاددانشگاهی در راستای حمایت از امنیت ملی و خدمترسانی به هموطنان بیش از پیش احساس میشود.
لذا بدینوسیله کلیه واحدهای سازمانی، پژوهشگاهها، پژوهشکدهها، دانشگاهها، مراکز فرهنگی، و رسانههای این نهاد در سراسر کشور موظف هستند ضمن تعامل و هماهنگی کامل و مستمر با استانداران و مدیریت ارشد استان، نسبت به شناسایی، بسیج و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای مورد نیاز به خصوص در حوزههای پزشکی و سلامت؛ امداد و نجات و سایر زمینههای فرهنگی، آموزشی، فناورانه و رسانهای اقدام کنند.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با همدلی و همافزایی، بتوانیم گام مؤثری در جهت حفظ و تحکیم امنیت، اقتدار و پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداریم.
