به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن ابراهیمی ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از مراکز خدماتی شهر عالیشهر، اظهار کرد: حسب پیگیری و تدابیر پیشگیرانه فرماندار شهرستان در حوزه‌ی تامین و توزیع سوخت پمپ بنزین‌ها، فعالیت صنوف از جمله نانوایی‌ها، خدمات‌دهی دستگاه‌های خدمت‌رسان در شهر عالیشهر به صورت مستمر مورد رصد واقع می‌ شود.



بخشدار مرکزی بوشهر ضمن قدردانی از صنوف، اعلام کرد: با پیگیری و نظارت مستمر، نانوایی‌های سطح شهر عالیشهر با افزایش نسبی آرد، خدمت‌رسانی موثر را مورد توجه ویژه قرار دادند.

وی در خصوص روند توزیع و تأمین کالاهای اساسی، تصریح کرد: حسب دستور نماینده عالی دولت در شهرستان بوشهر با حساسیت و دقت فروان تامین کالا های اساسی مردم نجیب شهر عالیشهر در دستور کار است.

بخشدار مرکزی بوشهر در ادامه، افزود: ذخایر کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار دارد و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، انبارها و مراکز توزیع ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.

وی در جریان بازدید از مراکز دستگاه‌های خدمت‌رسان، بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها نهادهای امدادی عالیشهر با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی وجود ندارد.



بخشدار مرکزی بوشهر خاطرنشان کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که با تمام توان در خدمت‌رسانی بی وقفه به مردم عزیزمان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.