به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه بازدید میدانی از جایگاههای توزیع سوخت و پمپ بنزین سطح شهر بوشهر ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردمی در خصوص توزیع عادلانهی بنزین، اظهار کرد: شرکت پخش فراورده های نفتی با برنامه ریزی منظم و شبانه روزی خدمت رسانی به مردم در جایگاه های سوخت بوشهر را رصد و پایش کند.
وی با تأکید بر تداوم نظارتها افزود: نظارتها بر عملکرد جایگاههای سوخت در بوشهر با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف که موجب ایجاد نارضایتی عمومی شود برخورد قاطع صورت میگیرد.
فرماندار بوشهر با بیان تداوم برخوردهای قانونی با متخلفان، تصریح کرد: سرکشی از جایگاههای بنزین در بوشهر بررسی میزان سوخت ذخیرهشده در انبارها و نظارت بر تداوم ارائه خدمات به مردم بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی در پایان بیان کرد: در شرایط خاص کشور استمرار بدون وقفه خدمترسانی به مردم امری ارزشمند و شایسته تحسین است.
